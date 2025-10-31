Обнаружено удивительное свойство цитрусового мёда

Исследование показало повышенную антиоксидантную активность цитрусового мёда. Его проводили учёные из Университета Западной Шотландии.

Британские исследователи доказали, что цитрусовый мёд имеет повышенное содержание антиоксидантов, если сравнивать его с другими видами мёда. Антиоксиданты - это химические вещества, которые уменьшают или предотвращают воздействие свободных радикалов - нестабильных молекул, повреждающих вызывающие болезни и старение клетки.

В исследовании изучалась антиоксидантная активность наиболее распространённых видов цветочного меда, включая клевер, цитрусовые и майоран. Обнаружено, что содержащиеся в цитрусовом мёде соединения значительно увеличивают общие антиоксидантные свойства. При этом научные исследования уже показывали, что свободные радикалы, повреждения ДНК, а также злокачественные новообразования клеток напрямую связаны между собой.

Природные ресурсы дарят человечеству множество продуктов с разнообразными и далеко идущими преимуществами для здоровья. И подобные этому исследования необходимы, чтобы выявить практические возможности для разработки новых недорогих методов лечения и профилактики целого ряда опасных болезней.

