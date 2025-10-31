Обнаружено удивительное свойство цитрусового мёда
Британские исследователи доказали, что цитрусовый мёд имеет повышенное содержание антиоксидантов, если сравнивать его с другими видами мёда. Антиоксиданты - это химические вещества, которые уменьшают или предотвращают воздействие свободных радикалов - нестабильных молекул, повреждающих вызывающие болезни и старение клетки.
В исследовании изучалась антиоксидантная активность наиболее распространённых видов цветочного меда, включая клевер, цитрусовые и майоран. Обнаружено, что содержащиеся в цитрусовом мёде соединения значительно увеличивают общие антиоксидантные свойства. При этом научные исследования уже показывали, что свободные радикалы, повреждения ДНК, а также злокачественные новообразования клеток напрямую связаны между собой.
Природные ресурсы дарят человечеству множество продуктов с разнообразными и далеко идущими преимуществами для здоровья. И подобные этому исследования необходимы, чтобы выявить практические возможности для разработки новых недорогих методов лечения и профилактики целого ряда опасных болезней.
