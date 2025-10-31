Грецкие орехи – для чего полезны?
5 главных преимуществ грецких орехов
1. Улучшают работу мозга
Омега-3 в оптимальном соотношении с омега-6
Полифенолы защищают нейроны от повреждений
Витамин Е предотвращает когнитивное снижение
2. Защищают сердце и сосуды
L-аргинин укрепляет стенки сосудов
Магний и калий нормализуют давление
Антиоксиданты снижают уровень «плохого» холестерина
3. Профилактика онкологии
Урсуловая кислота подавляет рост раковых клеток
Эллаготанины обладают противоопухолевой активностью
Мелатонин регулирует гормональный баланс
4. Нормализуют пищеварение
Клетчатка стимулирует рост полезной микрофлоры
Пребиотические свойства улучшают состояние кишечника
Противовоспалительное действие помогает при язвах
5. Поддерживают молодость и красоту
Медь стимулирует выработку коллагена
Цинк укрепляет волосы и ногти
Антиоксиданты защищают от фотостарения
