Грецкие орехи – для чего полезны?

Грецкие орехи, напоминающие по форме человеческий мозг, не зря считаются одним из самых ценных продуктов для ума и здоровья. Ученые доказали: регулярное употребление этих орехов способно предотвратить серьезные заболевания и продлить молодость. Рассказываем, чем именно они полезны и как правильно их употреблять.5 главных преимуществ грецких орехов1. Улучшают работу мозгаОмега-3 в оптимальном соотношении с омега-6Полифенолы защищают нейроны от поврежденийВитамин Е предотвращает когнитивное снижение2. Защищают сердце и сосудыL-аргинин укрепляет стенки сосудовМагний и калий нормализуют давлениеАнтиоксиданты снижают уровень «плохого» холестерина3. Профилактика онкологииУрсуловая кислота подавляет рост раковых клетокЭллаготанины обладают противоопухолевой активностьюМелатонин регулирует гормональный баланс4. Нормализуют пищеварениеКлетчатка стимулирует рост полезной микрофлорыПребиотические свойства улучшают состояние кишечникаПротивовоспалительное действие помогает при язвах5. Поддерживают молодость и красотуМедь стимулирует выработку коллагенаЦинк укрепляет волосы и ногтиАнтиоксиданты защищают от фотостарения

