Ученые доказали улучшение качества сна при изменении рациона питания

Ученые из Чикагского и Колумбийского университетов выявили, что увеличение потребления фруктов и овощей может значительно улучшить качество сна. Согласно исследованию, добавление этих продуктов в рацион в течение дня способствует более глубокому и спокойному сну вечером.В поисках способов улучшить сон люди пробуют различные методы, от подсчета овец до использования белого шума и утяжеленных одеял. Тем не менее плохой сон продолжает оказывать серьезное воздействие на здоровье, включая сердечно-сосудистую и метаболическую системы, память, работоспособность и эмоциональное состояние.«Изменение рациона питания может стать новым, естественным и экономически эффективным подходом к улучшению сна. Временные связи и объективно измеренные результаты в этом исследовании представляют собой важные шаги к заполнению пробела в важных знаниях об общественном здравоохранении», — отметил один из авторов исследования, директор Центра сна в Чикагском университете, доктор Эсра Тасали.Ранние исследования показали, что дефицит сна может способствовать переходу на менее здоровые пищевые привычки, с увеличением потребления продуктов с высоким содержанием жиров и сахара.В рамках анализа здоровые взрослые отслеживали свое ежедневное потребление пищи через приложение и носили браслет, измеряющий качество их сна. Исследователи оценивали такие параметры, как «фрагментация сна» — то, как часто человек просыпается или переходит между более легкими и глубокими фазами сна.Результаты показали, что у людей, которые потребляли больше фруктов, овощей и сложных углеводов, наблюдались более длительные периоды глубокого сна. При этом у участников исследования, которые не соблюдали данный рацион, соответствующих улучшений не зафиксировали.Средний показатель улучшения качества сна у первой группы достиг 16% по сравнению с теми, кто не придерживался рациона с фруктами и овощами. Тасали назвал это существенной разницей и подчеркнул, что соответствующие изменения наблюдались в течение менее чем 24 часов.Ученые утверждают, что имеющиеся данные подтверждают необходимость ежедневного потребления фруктов, овощей и сложных углеводов для улучшения долгосрочного сна. Соавтор исследования, доктор философии, директор Центра передового опыта по изучению сна и циркадных ритмов Колумбийского университета Мари-Пьер Сент-Онж подчеркнула, что на сон могут повлиять даже небольшие изменения.

