Эндокринолог назвала лучшие напитки, чтобы согреться зимой

С наступлением холодов многие ищут способ согреться с помощью горячих напитков. Врач-эндокринолог Маргарита Белоусова рассказала, какие напитки лучше всего справляются с этой задачей и в каких дозах их стоит употреблять.По словам специалиста, лучшими согревающими напитками являются чёрный и зелёный чай, кофе и какао. Содержащийся в чае и кофе кофеин помогает организму активнее вырабатывать собственное тепло. Однако злоупотреблять им не стоит.«Взрослым рекомендовано ограничиться потреблением до 400 микрограммов кофеина в сутки, что соответствует примерно четырём чашкам кофе или чая», — уточнила эндокринолог.Людям с проблемами сердца и тем, кто страдает бессонницей, врач посоветовала уменьшить эту дозу и отказаться от крепко заваренных напитков.Отличной альтернативой являются и сладкие напитки, такие как какао или безалкогольный глинтвейн. Они согревают за счёт полезных флаванолов в какао и согревающих пряностей. Но из-за высокого содержания сахара врач не рекомендует пить их каждый день.

