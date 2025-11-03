Терапевт рассказала о помогающих укрепить иммунитет осенью блюдах

Осень — время, когда организму требуется дополнительная поддержка. Из-за сокращения светового дня, перепадов температуры и снижения уровня витамина D многие чувствуют усталость и снижение иммунитета. О том, как восполнить запасы полезных веществ в организме в осенний период, рассказали врач-терапевт Ирина Чикалкина и бренд-шеф Вячеслав Ким.Осенью особенно важно получать из пищи вещества, которые помогают укрепить иммунитет. Рыба и морепродукты богаты омега-3 жирными кислотами, йодом, цинком и селеном. Эти элементы снижают воспалительные процессы, улучшают обмен веществ и поддерживают работу сердца и сосудов.По словам Чикалкиной, жирная рыба — один из немногих естественных источников витамина D. С наступлением холодов синтез этого витамина в коже снижается почти на 80%, поэтому регулярное употребление лосося, скумбрии или тунца помогает компенсировать сезонный дефицит и снизить риск вирусных инфекций.Кроме того, микроэлементы, содержащиеся в морепродуктах, поддерживают работу щитовидной железы и обмен веществ.«Йод регулирует гормональный баланс, цинк ускоряет восстановление клеток, а селен защищает организм от стресса и свободных радикалов. Белок из рыбы легко усваивается и подходит даже для вечернего приема пищи», — уточнила врач-терапевт.Она обратила внимание на то, что оптимально есть рыбу и морепродукты два-три раза в неделю. В рационе должны быть лосось, тунец, скумбрия, треска, креветки, мидии и морская капуста.Для легких ужинов Чикалкина советует выбирать роллы без жирных соусов и с минимальным количеством риса, а также салаты с морепродуктами или запеченную рыбу с овощами.«Если вы выбираете роллы на ужин, пусть это будут роллы с тунцом, лососем, авокадо или морской капустой. Такие сочетания будут полезны организму. Лучше избегать жареных роллов и сливочных соусов: они снижают пользу рыбы», — поясняет Ким.

