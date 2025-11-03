Россиян предупредили о схлопывании сосудов из-за одного типа продуктов
«Когда мы говорим о влиянии этилового спирта на головной мозг, мы должны учитывать два момента. Во-первых, это прямое цитотоксическое воздействие молекул этилового спирта на непосредственное вещество головного мозга», — сказал Решетун.
Клетки головного мозга, так же, как и клетки других органов и тканей, подвергаются прямому цитотоксическому воздействию, когда мембрана клетки разрушается и клетка погибает, пояснил он.
Второй момент, который надо иметь в виду при употреблении алкоголя, — это воздействие на мягкие оболочки головного мозга, которые очень рано изменяются под воздействием этилового спирта, добавил врач.
«Мягкие оболочки из прозрачных, тонких оболочек, превращаются в очень толстые, плотные образования, мутные, в которых сосуды кровеносные просто начинают схлопываться, потому что они не могут существовать в такой очень плотной среде», — пояснил Решетун.
Из-за алкоголя возникает арахнофиброз, который заставляет исчезать сосуды, питающие головной мозг, что приводит к кислородному голоданию в этих участках. В результате, пояснил специалист, человек испытывает определенные проблемы с деятельностью головного мозга. Могут возникать проблемы с реакциями, со сном, с памятью и поведением.
