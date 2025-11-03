Врач Моисеев: взрослый человек должен съедать 25–30 кг рыбы в год

Взрослому человеку необходимо в год съедать 25–30 килограммов рыбы. Об этом рассказал педиатр, доктор медицинских наук Анатолий Моисеев.Он отметил, что начинать прикорм ребенка рыбой нужно с 8-ми месячного возраста, обычно с нежирных сортов, таких как треска и хек. Красную рыбу, например, семгу, следует включать в детский рацион ближе к году.Взрослый человек для получения в нормальном количестве необходимого числа витаминов и микроэлементов должен съедать 600 граммов рыбы в неделю, что составляет примерно 25–30 килограммов в год. Такое количество рыбы также может съедать ребенок, достигший 12-летнего возраста.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки