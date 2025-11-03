Врач дал советы по борьбе с лишним весом

Врач-кардиолог Андрей Кондрахин рассказал, как рассчитать свой идеальный вес, в каких случаях не похудеть без хирурга и как сбросить вес самостоятельно.Врач отметил, что идеальный вес рассчитывается по индексу массы тела (ИМТ) — показателю, который определяется по формуле вес (кг) / рост? (в метрах). Нормой считается ИМТ около 25, значения ниже 20 говорят о недостатке веса, выше 29 — об избыточном, но еще не ожирении.Кондрахин отметил, что при небольшом превышении нормы достаточно скорректировать питание, уменьшить количество быстрых углеводов и увеличить физическую активность. Однако при ожирении первой степени требуется более детальное обследование — оценка обмена веществ, уровня глюкозы и инсулина.По его словам, вторая степень ожирения требует медикаментозного лечения, а при третьей без хирургического вмешательства часто не обойтись, поскольку человек уже не может контролировать аппетит и поведение.Кондрахин подчеркнул, что лишний вес — это дополнительная нагрузка на организм: при весе 90–100 кг человек фактически «носит на себе еще одного человека». Такое состояние ухудшает работу сердца, эндокринной и дыхательной системы, а также суставов. Врач советует при первых признаках набора веса сразу обратить внимание на питание и больше двигаться.

