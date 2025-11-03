Daily Mail: помидоры и чай сильнее всего окрашивают зубную эмаль

Красящие соединения в помидорах, чае, кофе, вине, ягодах и фруктовых соках оказывают наиболее сильное влияние на цвет эмали. Об этом рассказала британский стоматолог Ханна Кинселла (Школа стоматологии Университета Ливерпуля).Эксперт объяснила, что концентрация различных кислот в вине, помидорах, ягодах и соках довольно высока. Эти химические вещества разъедают зубную эмаль и повышают ее пористость — количество микротрещин и углублений.«Красное вино и помидоры также содержат пигменты, такие как антоцианы и танины. Они быстрее прикрепляются к пористой эмали, что приводит к окрашиванию зубов», — объяснила Кинселла.По словам стоматолога, мощные красящие вещества содержатся в малине и чернике, а также в чае и кофе. Дополнительно врач порекомендовала ограничить потребление соков, в особенности клюквенного, апельсинового и гранатового. Эксперт напомнила, что соки зачастую содержат большое количество сахара. Он способствует росту бактерий, которые выделяют кислоты, разрушающие зубную эмаль.«Чай и кофе богаты танинами. Эта разновидность полифенолов придает растениям желтый или коричневатый оттенок. Когда дубильные вещества проникают в зубную эмаль, зубы часто приобретают зеленоватый или сероватый цвет. Полностью отказаться от чая и кофе может быть сложно, однако добавление молока в напиток может помочь свести к минимуму риск появления пятен», — заключила врач.

