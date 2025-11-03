Диетолог назвала возможную причину внезапного отвращения к мясу у женщин
По словам специалиста, организм иногда отвергает именно те продукты, которые могли бы помочь восполнить дефицит железа.
«Удивительно, что организм отвергает те продукты, которые могли бы помочь увеличить количество железа в организме — мясо, субпродукты, птицу. Обычно при дефиците каких-либо витаминов или микронутриентов мы инстинктивно увеличиваем потребление их пищевых источников», — пояснила врач.
Москвичева добавила, что при появлении подобных симптомов необходимо не ограничиваться только общим анализом крови, а также проверить уровень железа и ферритина.
Эксперт подчеркнула, что анемия особенно опасна во время беременности, поскольку может привести к осложнениям для матери и ребенка.
«Анемия приводит к недостатку снабжения кислородом как организма матери, так и плода. В том числе фетально-плацентарной недостаточности, задержке роста плода, преждевременным родам и послеродовым осложнениям у матери», — сообщила Москвичева.
Врач напомнила, что при выявленном дефиците железа необходимо обратиться к специалисту, который подберет подходящие препараты и откорректирует питание.
