Пить кофе полезно для защиты от болезней сердца и печени, деменции и рака

Употребление кофе снижает риски целого ряда опасных патологий.Пить кофе полезно не только для поднятия тонуса и улучшения работоспособности. Его прием является профилактикой многих заболеваний, включая наиболее опасные и угрожающие жизни!Опираясь на последние научные данные, издание перечислило болезни, риск которых снижается при регулярном и правильном употреблении кофе.Болезни сердца. При употреблении одной – двух чашек кофе в сутки снижается вероятность кардиологических заболеваний и инсультов (как и вероятность смерти от их последствий).«Новые исследования говорят о том, что кофеин в умеренных количествах не провоцирует аномальный сердечный ритм».Болезни печени. Пить из бумажных стаканов для кофе полезно для защиты не только от болезней сердца, но и от патологий печени – доказательств этому имеется немало. В частности, замечено, что у людей, регулярно пьющих кофе, на 21% снижен риск развития хронических заболеваний печени и конкретно гепатоцеллюлярной карциномы (наиболее распространенный вид рака печени).Диабет. Кофе помогает организму эффективнее перерабатывать глюкозу – это уменьшает риск развития диабета 2 типа.Рак. Натуральный свежезаваренный кофе – богатейший источник антиоксидантов, обладающих противовоспалительным действием. Его прием ученые связывают со снижением риска колоректального рака и рака матки.Болезнь Альцгеймера. Кофеин улучшает деятельность мозговых клеток и снижает риск развития болезни Альцгеймера, деменции даже у гипертоников, которые подвержены этим патологиям.Как лучше пить кофе? Врачи советуют не класть в него сахар, а по возможности (если организм нормально воспринимает) и молоко, сливки. Важно не злоупотреблять напитком (не пить больше 3 чашек в день), учитывать индивидуальную восприимчивость к кофеину и воздерживаться от приема после 15 часов.

