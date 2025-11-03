4 диетических правила для сердца

Главная причина преждевременной смерти у человечества - болезни сердца. И чем более внимательно мы подходим к питанию, тем сердце более защищено.Овощи и фруктыПостарайтесь уменьшить потребление высококалорийных блюд, таких как мясо, сыр и закуски, увеличив количество фруктов и овощей в рационе. Включить в питание фрукты и овощи несложно. Храните нарезанные и вымытые овощи в холодильнике для быстрого перекуса. Чтобы не забыть их съесть, держите фрукты в тарелке на кухне. Выбирайте рецепты, в которых в качестве основных ингредиентов используются фрукты или овощи, например, фруктовые салаты или жаркое с овощами.ЦельнозерновыеКлетчатка помогает контролировать артериальное давление и поддерживать здоровье сердца. Таким образом, использование простых заменителей рафинированных зерновых продуктов может увеличить долю цельного зерна в диете, полезной для сердца. В качестве альтернативы поэкспериментируйте с новыми цельнозерновыми продуктами, таким как лебеда или ячмень.Меньше плохих жировЧтобы снизить уровень холестерина в крови и риск развития ишемической болезни сердца, вам следует ограничить потребление насыщенных и трансжиров. Повышенное артериальное давление может увеличить риск инфаркта и инсульта, вызывая атеросклероз и образование бляшек.Размер порцийНе только сама вредная пища, но и ее количество также имеет решающее значение. Если вы наполнили тарелку, остановитесь на несколько секунд и продолжайте есть, пока не насытитесь. К сожалению, порции в ресторанах (особенно азиатских) часто бывают больше, чем кто-либо может съесть. Чтобы помочь вам управлять своими порциями, используйте небольшую тарелку или блюдо.

