Пожилым людям раскрыли способы лучше спать

Пожилые люди часто сталкиваются с нарушениями сна, рассказала сомнолог, кардиолог Ксения Семченко.По словам Семченко, с возрастом многие люди начинают хуже засыпать, рано просыпаться, а сам ночной отдых нередко становится поверхностным и прерывистым. Врач добавила, что все это увеличивает риск деменции, появления избыточного веса, диабета второго типа, сердечно-сосудистых заболеваний, депрессии и социальной изоляции. Кроме того, сонливость и усталость днем, вызванная плохим качеством ночного отдыха, повышает риск падений и травм.Чтобы избежать этих проблем, Семченко призвала ложиться спать и просыпаться в одно и то же время каждый день. Важно также, чтобы в спальне было тихо, темно и прохладно, подчеркнула врач.Другими способами улучшить качество сна она назвала физическую активность в дневное время, ограничение потребления кофеина и алкоголя во второй половине дня. Семченко также призвала отказаться от плотного ужина перед сном. По ее словам, важно также днем бывать на ярком свете, а вечером использовать приглушенный свет.Помимо этого, врач напомнила, что необходимо минимизировать использование электронных устройств и контролировать течение хронических заболеваний, обострение симптомов которых может нарушать сон: болезней суставов, сердечной патологии, болезнях дыхательной и мочеполовой системы.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки