Врач дала советы при внезапных схватках дома
Специалист в первую очередь призвала не паниковать и сразу вызвать скорую помощь. По ее словам, лучше принять удобное положение и дождаться медиков. Если активных потуг нет, рекомендуется самостоятельно поехать в роддом, чтобы не терять время.
Эксперт подчеркнула, что звонок в «скорую» обязателен даже при сомнениях: врачи смогут оценить состояние женщины и решить, как действовать дальше. До приезда медиков важно обеспечить роженице комфорт и чистоту — уложить ее на кровать, подложив чистую пеленку или ткань, отмечает РИАМО. Если потуги усиливаются и начинается второй период родов, женщине следует тужиться во время схваток.
Если ребенок появился до приезда врачей, не стоит перерезать пуповину — это должны делать специалисты. При отсутствии дыхания малыша можно осторожно простимулировать, погладив по спине или похлопав по стопам.
Карасева также отметила, что при тазовом предлежании или других осложнениях нужно сразу ехать в стационар. Важно помнить, что любая нестандартная ситуация требует консультации врача, сообщает 360.ru.
Она посоветовала будущим мамам заранее готовиться к родам — посещать курсы и изучать процесс, чтобы снизить стресс и повысить шансы на благополучные роды, пишет RT.
