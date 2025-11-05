Врач дала советы при внезапных схватках дома

Фельдшер скорой медицинской помощи Ольга Карасева рассказала, что делать, если схватки внезапно начались дома, а не в роддоме.Специалист в первую очередь призвала не паниковать и сразу вызвать скорую помощь. По ее словам, лучше принять удобное положение и дождаться медиков. Если активных потуг нет, рекомендуется самостоятельно поехать в роддом, чтобы не терять время.Эксперт подчеркнула, что звонок в «скорую» обязателен даже при сомнениях: врачи смогут оценить состояние женщины и решить, как действовать дальше. До приезда медиков важно обеспечить роженице комфорт и чистоту — уложить ее на кровать, подложив чистую пеленку или ткань, отмечает РИАМО. Если потуги усиливаются и начинается второй период родов, женщине следует тужиться во время схваток.Если ребенок появился до приезда врачей, не стоит перерезать пуповину — это должны делать специалисты. При отсутствии дыхания малыша можно осторожно простимулировать, погладив по спине или похлопав по стопам.Карасева также отметила, что при тазовом предлежании или других осложнениях нужно сразу ехать в стационар. Важно помнить, что любая нестандартная ситуация требует консультации врача, сообщает 360.ru.Она посоветовала будущим мамам заранее готовиться к родам — посещать курсы и изучать процесс, чтобы снизить стресс и повысить шансы на благополучные роды, пишет RT.

