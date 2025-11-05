Врач указала на опасность наушников-затычек

Врач-отоларинголог, к.м.н. Людмила Елизарова рассказала об опасности наушников-затычек.Специалист отметила, что проблема кроется в самой конструкции гаджетов. Она предупредила, что внутреннее ухо очень уязвимо, и любая вирусная инфекция или стресс могут привести к потере слуха. По ее словам, особенно вредны внутриканальные наушники, так как слуховой проход не предназначен для такого воздействия — безопаснее, когда источник звука находится дальше.Елизарова добавила, что постоянное использование наушников-затычек может вызвать инфекции, грибковые отиты и травмы, поскольку слуховой проход предназначен для самоочищения, а вмешательство нарушает этот процесс.Специалист рекомендовала отдавать предпочтение накладным или полноразмерным наушникам, а также снижать громкость, делать перерывы и выбирать менее травматичные гарнитуры.

