Врач указала на опасность наушников-затычек
Специалист отметила, что проблема кроется в самой конструкции гаджетов. Она предупредила, что внутреннее ухо очень уязвимо, и любая вирусная инфекция или стресс могут привести к потере слуха. По ее словам, особенно вредны внутриканальные наушники, так как слуховой проход не предназначен для такого воздействия — безопаснее, когда источник звука находится дальше.
Елизарова добавила, что постоянное использование наушников-затычек может вызвать инфекции, грибковые отиты и травмы, поскольку слуховой проход предназначен для самоочищения, а вмешательство нарушает этот процесс.
Специалист рекомендовала отдавать предпочтение накладным или полноразмерным наушникам, а также снижать громкость, делать перерывы и выбирать менее травматичные гарнитуры.
