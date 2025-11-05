Резкий отказ от вредной еды увеличивает риски алкоголизма
Эксперимент был проведён с использованием мышей. Грызунов на старте опытов кормили жирной и сладкой пищей, а затем перевели на здоровое питание. Но в результате именно эта группа мышей стала предпочитать алкоголь воде.
Ученые объясняют такую трансформацию изменением состава бактерий кишечника после смены диеты. Именно это и поспособствовало выработке веществ, способствующих тяге к алкоголю, что и нарушило функционал «системы вознаграждения» в мозге.
Авторы исследования объясняют механизм простыми словами: когда человек резко бросает есть вредную пищу, его кишечные бактерии «бунтуют». Что и вызывает желание выпить.
Исследователи рекомендуют переходить на здоровое питание осторожно, постепенно. Резкий отказ от привычного образа питания может навредить, особенно, если у человека перекосы в диете сопровождаются ещё и проблемами с алкоголем, которые могут усилиться.
