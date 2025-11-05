PR: растительное соединение кверцетин эффективно против возрастных заболеваний
Кверцетин — это полифенол, содержащийся в таких продуктах, как яблоки, лук, зелёная фасоль и каперсы.
Влияние кверцетина на возрастные заболевания, такие как сердечно-сосудистые заболевания, остеопороз, инсульт, диабет, деменция и заболевания глаз, было проанализировано в недавней обзорной статье.
Кверцетин, помимо прочего, обладает мощным антиоксидантным действием, подавляет хронические воспалительные процессы и влияет на клеточные сигнальные пути, участвующие в процессах старения и дегенеративных процессах.
Кверцетин может замедлять прогрессирование возрастных заболеваний и служить дополнительным средством терапии.
Китайская исследовательская группа из Цзилиньского сельскохозяйственного научно-технологического колледжа в обзорной статье исследовала влияние кверцетина на возрастные заболевания и механизмы его действия. Результаты были опубликованы в журнале Phytotherapy Research.
Кверцетин — это полифенол из подгруппы флавонолов, содержащийся во многих фруктах и овощах, таких как яблоки, зелёная фасоль, каперсы и лук.
Предыдущие исследования уже показали, что кверцетин подходит, например, в качестве активного ингредиента растительного происхождения для дополнительной терапии гипертонии, а также может предотвращать различные другие заболевания.
Основываясь на анализе ранее опубликованных исследований, эксперты более подробно изучили профилактический и терапевтический потенциал кверцетина.
Исследовательская группа сообщает, что кверцетин обладает мощными антиоксидантными, противовоспалительными, антиапоптотическими и метаболическими регуляторными механизмами, а также модулирует ключевые молекулярные сигнальные пути, участвующие в различных возрастных заболеваниях.
Воздействуя на эти сигнальные каскады, кверцетин оказывает эффект в борьбе с рядом возрастных заболеваний, включая сердечно-сосудистые заболевания, остеопороз, инсульт, диабет, деменцию и заболевания глаз.
По мнению исследователей, модулируя воспаление, окислительный стресс и апоптотические пути, кверцетин может замедлить начало и прогрессирование этих заболеваний.
Кроме того, персонализированные подходы с использованием профилирования биомаркеров и современных систем доставки могут помочь оптимизировать биодоступность и терапевтическую эффективность кверцетина, добавляют эксперты.
В целом, кверцетин представляется перспективным средством для воздействия на различные процессы, связанные со старением и хроническими дегенеративными заболеваниями, и необходимы дальнейшие клинические исследования для определения оптимальной дозировки, подтверждения безопасности длительного применения и максимального усиления его эффективности.
