NM: всего 3000 шагов в день замедляют прогрессирование болезни Альцгеймера

Новое исследование показало, что ежедневная ходьба всего от 3000 до 5000 шагов может замедлить прогрессирование болезни Альцгеймера у людей из группы повышенного риска на целых три года. В исследовании, опубликованном в журнале Nature Medicine, приняли участие пожилые пациенты с биологическими признаками заболевания, но без когнитивных нарушений.Исследователи также обнаружили, что ежедневная ходьба в размере 5000–7000 шагов замедляет ухудшение когнитивных способностей на 7 лет, что иллюстрирует пользу физических упражнений для мозга, сообщает Nature.«Очень обнадеживающий вывод заключается в том, что даже небольшая физическая активность, похоже, приносит пользу», — сказала Вай-Ин Венди Яу, невролог из больницы Mass General Brigham и первый автор исследования. Она добавила, что её исследование показывает, что для получения когнитивных преимуществ от ходьбы не обязательно проходить 10 000 шагов в день.В 14-летнем исследовании приняли участие 300 участников в возрасте от 50 до 90 лет. По данным Financial Times, у некоторых из них был повышен уровень амилоида – белка, который образует токсичные бляшки в мозге пациентов с болезнью Альцгеймера. У более активных участников с амилоидными бляшками наблюдалось более медленное снижение когнитивных функций и более медленное накопление тау в ходе исследования, в ходе которого за ними велось тщательное наблюдение. Тау – это белок, обнаруженный в нейронах, который образует клубки внутри клеток мозга, что нарушает коммуникацию и способствует снижению когнитивных способностей у пациентов с болезнью Альцгеймера.Однако физическая активность не замедляет накопление амилоида, однако, по словам экспертов, тау-белок, по-видимому, играет более непосредственную роль в повреждении и гибели клеток. Исследование также показало, что когнитивные преимущества физических упражнений, по-видимому, достигают плато при ежедневном количестве шагов от 5001 до 7500.«Мы все работаем над улучшением методов лечения и лекарств, но нельзя недооценивать ценность факторов образа жизни, которые люди могут применять самостоятельно, чтобы защитить здоровье своего мозга», — объясняет Яу.Только в США болезнью Альцгеймера страдают около 7 миллионов человек, и, по прогнозам, к 2060 году это число удвоится. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, это заболевание входит в десятку основных причин смерти в США.Появляется всё больше доказательств того, что физические упражнения являются модифицируемым фактором риска болезни Альцгеймера, наряду с другими факторами образа жизни, такими как питание. Новое исследование дополняет предыдущие исследования, и, хотя оно не даёт точного ответа на вопрос, почему физические упражнения снижают накопление тау-белка и замедляют когнитивные нарушения, Яу предполагает, что усиление притока крови к мозгу может играть определённую роль.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки