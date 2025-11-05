Часто болеете? Это может быть дефицит селена. Для чего он и как его получить?

Селен — это один из тех микроэлементов, о которых говорят редко, но их роль в организме невозможно переоценить. Этот минерал, названный в честь греческой богини Луны (Selene), играет ключевую роль в поддержании иммунитета, защите клеток от окислительного стресса и обеспечении правильной работы щитовидной железы. Однако его дефицит может привести к серьезным последствиям, особенно для тех, кто придерживается растительной диеты. Давайте разберемся, почему селен так важен, как распознать его недостаток и какие продукты помогут восполнить его уровень.Что такое селен и зачем он нужен?Селен — это микроэлемент, который содержится в организме в небольших количествах, но выполняет жизненно важные функции. Он концентрируется в печени и щитовидной железе, а его основная роль заключается в защите клеток от повреждений, вызванных свободными радикалами.Основные функции селена:Поддержка иммунной системы. Селен стимулирует выработку белых кровяных телец, укрепляя защитные силы организма против вирусов и бактерий.Антиоксидантная защита. Минерал нейтрализует свободные радикалы, замедляя процессы старения и защищая ткани от повреждений.Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Селен помогает предотвратить образование атеросклеротических бляшек, снижая риск инфарктов и инсультов.Поддержка щитовидной железы. Селен входит в состав селенопротеинов, которые защищают клетки щитовидной железы и регулируют выработку гормонов.Детоксикация организма. Минерал помогает выводить тяжелые металлы, такие как ртуть и свинец, снижая их токсическое воздействие.Кто в группе риска дефицита селена?Хотя дефицит селена встречается редко, некоторые группы людей более подвержены его недостатку:Вегетарианцы и веганы, так как основные источники селена — продукты животного происхождения.Люди с нарушением всасывания питательных веществ из-за заболеваний кишечника.Пожилые люди, особенно старше 90 лет.Пациенты на парентеральном питании, которые получают питательные вещества внутривенно.Симптомы дефицита селенаНедостаток селена может проявляться по-разному:Ослабление иммунитета и частые инфекции.Усталость и слабость мышц.Проблемы с щитовидной железой.Ухудшение состояния кожи, волос и ногтей.Повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний. Преждевременное старение и снижение когнитивных функций.Суточная норма селенаРекомендуемая суточная норма селена зависит от возраста:Дети до 3 лет: 20 мкг.Дети 4–8 лет: 30 мкг.Дети 9–13 лет: 40 мкг.Подростки и взрослые: 55 мкг.Беременные и кормящие женщины: 60–70 мкг.Важно помнить, что избыток селена также вреден и может вызывать тошноту, головокружение и другие симптомы.Лучшие источники селенаСелен содержится в различных продуктах, но его количество зависит от состава почвы, на которой они выращены. Вот основные источники:Бразильские орехи. Всего 6–8 орехов содержат 544 мкг селена, что делает их лучшим источником этого минерала.Морепродукты. Тунец (92 мкг на 85 г), лосось (40–65 мкг на 85 г) и другие виды рыбы богаты селеном.Мясные продукты. Свинина, говядина, курица и индейка содержат от 22 до 42 мкг селена на 85 г.Яйца и молочные продукты. Одно яйцо содержит около 20 мкг селена, а 250 г творога — столько же.Растительные источники. Рис, грибы и некоторые злаки также содержат селен, но его количество зависит от почвы.Нужно ли принимать добавки с селеном?В большинстве случаев достаточно получать селен из пищи. Однако при подозрении на дефицит стоит проконсультироваться с врачом. Специалист может назначить анализы и подобрать подходящую дозировку добавок, чтобы избежать передозировки.

