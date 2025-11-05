Психолог назвала способ избежать выгорания до Нового года

Семейный психолог Дарья Сальникова рассказала, как пережить ноябрь и дойти до Нового года без выгорания.Психолог напомнила, что длинные выходные — палка о двух концах: с одной стороны, возможность отдохнуть, с другой — трудное возвращение в рабочий ритм.По ее словам, с осени начинается затяжной марафон — сначала осенняя хандра, потом выход из праздников, предновогодние дедлайны и усталость. К ноябрю многие уже вымотаны, поэтому важно не пытаться взять максимум сразу после отдыха, а распределять силы постепенно.Эксперт отметила, что после каникул люди часто впадают в крайности: либо пытаются выполнить весь накопившийся объем задач и быстро выгорают, либо погружаются в апатию и потом корят себя за бездействие.Чтобы сохранить энергию до конца года, психолог советует не стремиться выполнить стопроцентный план и позволить себе снизить нагрузку, искать баланс между работой и отдыхом, не требовать от себя сверхусилий и трезво оценивать силы, избегая завышенных ожиданий.Главное, подчеркнула она, — не выложиться за первую неделю, а спокойно дойти до финиша новогоднего марафона.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки