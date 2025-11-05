Врач Демьяновская назвала способы взбодрить организм после праздников
— Хороший способ помочь взбодриться и потренировать периферические сосуды — контрастный душ. Чередование теплой и прохладной воды улучшает кровоснабжение тканей, тонизирует мышцы, — отметила она.
Эксперт также отметила полезность различных витаминов и добавок. Несмотря на это, они не являются панацеей.
— После праздничных излишеств организму часто не хватает группы B, магния и витамина C, особенно если было много алкоголя и сладкого. Однако принимать витамины лучше не «наугад», а после консультации с врачом и анализа крови, — цитирует врача РИАМО.
До этого Демьяновская утверждала, что стресс может привести к синдрому раздраженного кишечника, ухудшению состояния кожи, выпадению волос, если состояние перерастает в фоновое.
Иногда влиться в рабочий процесс после праздников довольно сложно. Карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Святослав Семеренко рассказал, как сделать это «безболезненно».
