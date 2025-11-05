Врач рассказала о первой помощи при высоком давлении

Причинами повышенного давления чаще всего являются стресс, нахождение в душном или жарком помещении, а также воздействие солнца. Об этом рассказала доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Ирина ВолгинаПо словам специалиста, при гипертонии необходимо прежде всего исключить факторы, которые ее вызвали, обеспечить человеку максимальный покой и комфорт. В таких случаях очень важен доступ свежего воздуха, так как плохое самочувствие нередко возникает именно из-за духоты. Следует также ослабить тесную одежду, помочь лечь и успокоиться, добавила терапевт.«В таком состоянии строго противопоказаны любые тепловые и физические нагрузки: горячие ванны, бани, занятия спортом, а также интенсивная домашняя работа, например уборка. Стоит также избегать тяжелой, острой и горячей пищи», — рассказала Волгина в разговоре с Lenta.Ru.Она уточнила, что распознать повышенное давление можно по нескольким признакам: это головная боль, головокружение, вплоть до падения, тошнота, рвота, мелькание «звездочек» перед глазами и общее ухудшение зрения.Эксперт подчеркнула, что если давление поднялось выше 160, появились такие симптомы, как асимметрия лица, невнятная речь, а тем более при потере сознания необходимо немедленно вызвать скорую помощь, сказала врач.Кандидат медицинских наук, врач-кардиолог, заведующая лабораторией сердечно-сосудистого старения Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского университета Ксения Ерусланова 1 ноября рассказала, что неправильное питание, сидячий образ жизни, алкоголь и курение влияют на повышение артериального давления.В свою очередь, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская рассказала, что продолжительный стресс может стать причиной ряда заболеваний.Заведующая отделением восстановительного лечения Видновской клинической больницы Светлана Малиновская 14 октября рассказала, что продолжительная сидячая работа вредит организму, чтобы избежать хронической усталости, необходимо регулярно проводить разминку. По словам специалиста, из-за сидячей работы кровь в организме застаивается, кровоснабжение нарушается, что провоцирует головные боли, гипертонию и нарушения сна, передает НСН.Ранее кардиолог Хосе Абельян предупредил, что добавление молока в кофе может полностью нивелировать его полезные свойства. Он отметил, что кофе содержит антиоксиданты и фенольные соединения, которые полезны для здоровья, и именно эти вещества помогают снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, сообщает 360.ru.

