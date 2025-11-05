Размеры талии у женщин могут быть ключом к риску снижения когнитивных функций

Увеличение веса, особенно в области талии, часто встречается в период перименопаузы и постменопаузы. Этот набор веса, наряду со снижением уровня эстрогена, характерным для периода после менопаузы, связан со снижением чувствительности к инсулину и усилением воспалительных процессов.Новое исследование показывает, что центральное ожирение также является фактором риска снижения когнитивных функций. Результаты исследования опубликованы в журнале Menopause.По сравнению с общим жиром тела висцеральная жировая ткань (внутрибрюшная жировая ткань, которая накапливается вокруг нескольких органов, включая желудок, кишечник и печень) связана с серьезными рисками для здоровья, включая метаболический синдром, диабет, гипертонию, повышенный уровень липидов, сердечно-сосудистые заболевания, а также болезнь Альцгеймера и связанные с ней деменции.Увеличение количества воспалительных маркеров из-за висцерального ожирения и снижение уровня эстрогена при менопаузе, по-видимому, является основным фактором в этих патологических процессах, что привело исследователей к мысли, что показатели центрального ожирения, такие как соотношение окружности талии и бедер, могут служить ранними и легко распознаваемыми маркерами риска как метаболической, так и когнитивной дисфункции, поскольку рецепторы эстрогена в мозге сосредоточены в областях, отвечающих за исполнительные функции и память.Предыдущие клинические исследования, направленные на изучение связи гормональной терапии с когнитивными функциями, дали неоднозначные результаты, зависящие от возраста участников. Это побудило исследователей в данном исследовании дополнительно изучить взаимосвязь между центральным ожирением, когнитивной функцией и воздействием гормональной терапии у женщин в ранней постменопаузе. В исследовании приняли участие более 700 женщин в возрасте от 42 до 58 лет, у которых естественной менопаузы прошло менее 36 месяцев.Затем участников разделили на три категории: получавших пероральный конъюгированный конский эстроген, получавших трансдермальный эстрадиол и получавших плацебо. Центральное ожирение оценивалось по соотношению окружности талии к окружности бедер.Исследователи пришли к выводу, что у женщин с более высоким исходным соотношением окружности талии и окружности бедер наблюдались худшие результаты по всем когнитивным показателям, специфичным для данной области, при этом за четырёхлетний период исследования наблюдались только изменения в области зрительного внимания и исполнительных функций. Однако не было обнаружено, что центральное ожирение оказывает влияние на эффективность гормональной терапии по сравнению с плацебо в отношении когнитивных показателей, специфичных для данной области.На основании этих результатов исследователи предполагают, что следует изучать влияние когнитивных функций на здоровье женщин в ранней постменопаузе, даже у женщин с низким риском сердечно-сосудистых заболеваний.«Раннее и своевременное устранение модифицируемых факторов риска критически важно для поддержания оптимального здоровья и независимости женщин по мере их старения. Метаболические и когнитивные изменения, которые обычно происходят во время и после менопаузального перехода, часто застают женщин врасплох, и их сложнее устранить после постановки диагноза. Внедрение профилактических стратегий образа жизни до менопаузального перехода приведет к долгосрочному улучшению здоровья и снижению заболеваемости и смертности», — говорит доктор Моника Кристмас, заместитель медицинского директора Общества по менопаузе.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки