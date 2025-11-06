Россиянам назвали самую вредную для здоровья осеннюю обувь

Врач-подиатр Ольга Чижевская назвала россиянам самую вредную для здоровья осеннюю обувь.По словам эксперта, резиновые сапоги опасны для ног из-за дефицита вентиляции и, как следствие, парникового эффекта, вследствие которого создается среда для грибковых заболеваний. При этом специалист посоветовала носить данные изделие не дольше трех часов в день.Помимо этого, Чижевская порекомендовала отказаться от угг с плоской подошвой. Она пояснила, что из-за неправильной нагрузки в такой обуви страдают стопы и суставы.«К осенней и зимней обуви — особые требования. Она должна быть максимально устойчивой, чтобы снизить риск травм. Ноги в ней не должны избыточно потеть (иначе можно спровоцировать появление грибка). Обязательно прослушивайте вечером обувь», — заключила доктор.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки