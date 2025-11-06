Онколог объяснил причины возникновения рецидива рака

К.м.н., онколог Евгений Черемушкин рассказал, из-за чего может происходить рецидив рака.Врач объяснил, что в онкологии не существует понятия «выздоровление». По его словам, когда в организме появляется опухоль, клетки образуют первичный очаг и начинают отрываться. В норме каждая клетка выполняет свою функцию и не делится без необходимости, тогда как опухолевые клетки, наоборот, активно размножаются и не выполняют функций, характерных для здоровых тканей.Они мигрируют по организму и, осев в каком-либо месте, могут «выпасть» из поля зрения иммунной системы и со временем перейти в спящее состояние. Такие клетки, подчеркнул специалист, становятся недоступны не только для иммунитета, но и для других методов лечения, что и приводит к возврату болезни.Черемушкин также добавил, что рецидив онкологического заболевания может быть связан и с другими факторами, например с генетической предрасположенностью.

