Россиянам рассказали об ингредиентах для сохранения волос зимой

В зимнее время волосы и кожа головы страдают от холода, необходимо выбирать правильный уход. Об этом рассказала профессор, доктор медицинских наук, эксперт брендов iHee и Exosomore Аржана Бычкова.«В холодное время года кожа головы теряет влагу, и чувствительность повышается. Нарушается работа сальных желез, замедляется обновление клеток. Именно поэтому шампунь должен не просто смывать загрязнения, а восстанавливать барьер и поддерживать здоровье волосяных фолликулов», — поделилась она в беседе с «Газетой.Ru».Эксперт рекомендует выбирать средства, содержащие экзосомы, декспантенол, ниацинамид, мягкие кислоты AHA и BHA, а также наночастицы золота и драгоценных камней. Эти ингредиенты ускоряют регенерацию, укрепляют корни волос, улучшают микроциркуляцию и придают блеск.По ее словам экзосомы — один из самых перспективных компонентов. В результате их использования, происходит обновление клеток, восстановление и снятие раздражения. Она отметила, что не стоит мыть голову слишком горячей водой и злоупотреблять феном. А головные уборы из натуральных материалов помогают в сохранении влаги и защиты от низких температур.Врач-дерматолог, косметолог, трихолог Яна Шацкая 30 октября рассказала, как убрать возрастную пигментацию. В домашних условиях допустим уход с кислотами в низкой концентрации (гликолевой, миндальной, молочной), средствами с ниацинамидом, витамином С или арбутином.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки