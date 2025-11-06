Россиянам рассказали об ингредиентах для сохранения волос зимой
«В холодное время года кожа головы теряет влагу, и чувствительность повышается. Нарушается работа сальных желез, замедляется обновление клеток. Именно поэтому шампунь должен не просто смывать загрязнения, а восстанавливать барьер и поддерживать здоровье волосяных фолликулов», — поделилась она в беседе с «Газетой.Ru».
Эксперт рекомендует выбирать средства, содержащие экзосомы, декспантенол, ниацинамид, мягкие кислоты AHA и BHA, а также наночастицы золота и драгоценных камней. Эти ингредиенты ускоряют регенерацию, укрепляют корни волос, улучшают микроциркуляцию и придают блеск.
По ее словам экзосомы — один из самых перспективных компонентов. В результате их использования, происходит обновление клеток, восстановление и снятие раздражения. Она отметила, что не стоит мыть голову слишком горячей водой и злоупотреблять феном. А головные уборы из натуральных материалов помогают в сохранении влаги и защиты от низких температур.
