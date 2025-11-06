Здоровые привычки снижают риск развития деменции при диабете

Новые исследования показывают, что люди с диабетом 2 типа и генетическим риском развития деменции могут значительно снизить риск возникновения когнитивных проблем, придерживаясь здорового для сердца образа жизни.Предварительные результаты, которые будут представлены на встрече Американской кардиологической ассоциации (AHA) в Новом Орлеане, показывают, что строгая приверженность показателям здоровья «8 важнейших жизненных ценностей» AHA может иметь защитный эффект.Для миллионов взрослых, живущих с диабетом 2 типа, опасность снижения когнитивных способностей и деменции вызывает беспокойство.Автор исследования Илинь Ёсида из медицинской школы Тулейнского университета в Новом Орлеане подчеркивает взаимосвязь между диабетом и здоровьем сердца.«С диабетом 2 типа связано множество факторов, которые повышают риск снижения когнитивных способностей и развития деменции. Люди с диабетом 2 типа, как правило, чаще страдают ожирением, повышенным артериальным давлением и инсулинорезистентностью», — говорит Ёсида. «Контроль всех этих факторов также полезен для улучшения здоровья сердечно-сосудистой системы».В исследовании приняли участие более 40 000 взрослых с сахарным диабетом 2 типа.Исследователи проанализировали участников британского Биобанка по двум шкалам: одна измеряла их наследственный риск развития деменции, а другая — на основе их состояния сердечно-сосудистого здоровья (СССЗ).Состояние здоровья их сердца классифицировалось как низкое, среднее или высокое на основе факторов, включенных в «8 основных жизненных принципов».Восемь факторов включают четыре модели поведения, влияющих на здоровье, и четыре фактора здоровья, необходимых для идеальной работы сердца:Улучшенное питаниеФизическая активностьОтказ от куренияЗдоровый сон.Контроль весаКонтроль уровня холестеринаКонтроль уровня сахара в кровиКонтроль артериального давленияВ ходе исследования результаты в отношении здоровья отслеживались в течение 13 лет, в течение которых у 840 участников развились легкие когнитивные нарушения, а у 1013 — деменция.В целом у людей с умеренным или высоким уровнем сердечно-сосудистого здоровья риск развития как легких когнитивных нарушений, так и деменции был на 15% ниже по сравнению с людьми с низким уровнем сердечно-сосудистого здоровья.Более высокие показатели СССЗ также были тесно связаны с лучшей сохранностью объема мозга — другими словами, с более здоровым серым веществом.Наиболее важные выводы были сделаны при рассмотрении генетического риска.В группе высокого риска — тех, кто генетически наиболее подвержен деменции — умеренные или высокие показатели здоровья сердца оказывали значительный защитный эффект.У этих участников на 27% реже развивались легкие когнитивные нарушения и на 23% реже развивалась деменция по сравнению с их сверстниками со слабым здоровьем сердца.«Гены — это не судьба. Поддержание оптимального здоровья сердечно-сосудистой системы может защитить здоровье мозга даже у людей с диабетом 2 типа, у которых самый высокий генетический риск развития деменции», — заявил Сю У из Медицинской школы Тулейнского университета в Новом Орлеане.Результаты подчеркивают взаимосвязь здоровья сердца и мозга.«Это еще один яркий пример того, что то, что полезно для сердца, полезно и для мозга, даже если ваши гены настроены против вас», — сказал Уго Апарисио из Бостонского университета и председатель Комитета по здоровью мозга Совета по инсульту Американской кардиологической ассоциации.Исследователи пришли к выводу, что для людей с диабетом 2 типа стремление к достижению показателей «8 важнейших жизненных ценностей» — это эффективный способ продлить жизнь, сохраняя когнитивные функции и способность к более длительной независимости и повышению качества жизни.

