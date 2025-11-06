Nutrients: избыток соли повышает риск атеросклероза даже при нормальном давлении

Чрезмерное потребление соли может повреждать сосуды и способствовать развитию атеросклероза даже у людей с нормальным артериальным давлениемАвторы проанализировали данные множества исследований и выяснили, что соль воздействует на сосудистую систему напрямую, а не только путем повышения давления.По словам исследователей, избыток соли разрушает защитный гликокаликс — тонкий слой, покрывающий стенки сосудов и регулирующий обмен веществ между кровью и тканями. В результате снижается выработка оксида азота, сосуды становятся более жесткими и теряют способность расширяться. Кроме того, их стенки становятся «липкими» для клеток иммунной системы, что запускает хроническое воспаление и образование атеросклеротических бляшек. Этот процесс может происходить даже у людей без гипертонии.Еще один опасный эффект избыточного потребления соли связан с изменениями в кишечной микрофлоре. Большое количество натрия снижает уровень полезных короткоцепочечных жирных кислот и повышает концентрацию веществ, поддерживающих воспаление, что дополнительно усиливает повреждение сосудов.«Переход на рацион с умеренным содержанием соли — менее пяти граммов в день — и отказ от переработанных продуктов могут значительно снизить вероятность инфаркта, инсульта и других осложнений, связанных с нарушением работы сосудов», — заключили исследователи.

