Психолог объяснила, как распознать расстройство пищевого поведения

Расстройством пищевого поведения зовется синдром, связанный с нарушениями в приеме пищи. К таковым относятся анорексия и булимия на нервной почве, психогенное переедание и другие подобные заболевания. Кандидат медицинских наук, психолог Екатерина Орлова рассказала, как распознать РПП и что в таком случае делать.Причин появления расстройства пищевого поведения довольно много — от генетической предрасположенности и различных диет до социального давления и сформированного сегодня культа «идеального тела». При этом далеко не всякая диета или ЗОЖ является показателем проявления РПП. Однако распознать этот синдром все же можно.Главным показателем, отмечает Екатерина Орлова, является постоянное чувство вины, стыди и бессилия, которые испытывает человек. На этом фоне людей начинают преследовать навязчивые мысли о еде, а лишний вес воспринимается в качестве личной неудачи.Побороть расстройство пищевого поведения не так просто, как многим может показаться. Для этого необходима комплексная помощь врачей, которые помогут не только нормализовать вес пациента, но и проработать психологические проблемы.

