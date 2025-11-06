Круги под глазами: сигналы организма о проблемах с сердцем, лёгкими и печенью
О чем говорят круги под глазами? 5 важных сигналов
1. Синеватые тени — проверьте сердце и сосуды
Нарушение кровообращения
Снижение насосной функции сердца
2. Желтоватый оттенок — проблемы с печенью и желчным пузырем
Нарушение оттока желчи
Повышенный уровень билирубина
Начальная стадия гепатита
Тревожные признаки: горечь во рту, тяжесть в правом боку, тошнота после жирной пищи.
3. Коричневатая пигментация — дисфункция щитовидной железы
Гормональный дисбаланс
Надпочечниковая недостаточность
Гипотиреоз
4. Фиолетовый оттенок — заболевания лёгких
Хроническая гипоксия (нехватка кислорода)
Бронхиальная астма
Обструктивная болезнь лёгких
5. Серые тени — почечная недостаточность
Нарушение фильтрационной функции почек
Застой жидкости в организме
Интоксикация продуктами метаболизма
Круги под глазами не просто косметический дефект, а маркер здоровья всего организма. Ещё больше полезных советов про здоровье вы найдете в новом выпуске программы “О самом главном”.
