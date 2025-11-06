Круги под глазами: сигналы организма о проблемах с сердцем, лёгкими и печенью

Темные круги под глазами часто списывают на усталость и недосып. Однако врачи предупреждают: в 30% случаев они указывают на серьезные нарушения в работе внутренних органов. Рассказываем, как распознать тревожные сигналы и когда пора бить тревогу.

О чем говорят круги под глазами? 5 важных сигналов

1. Синеватые тени — проверьте сердце и сосуды

Нарушение кровообращения
Снижение насосной функции сердца

2. Желтоватый оттенок — проблемы с печенью и желчным пузырем

Нарушение оттока желчи
Повышенный уровень билирубина
Начальная стадия гепатита

Тревожные признаки: горечь во рту, тяжесть в правом боку, тошнота после жирной пищи.

3. Коричневатая пигментация — дисфункция щитовидной железы

Гормональный дисбаланс
Надпочечниковая недостаточность
Гипотиреоз

4. Фиолетовый оттенок — заболевания лёгких

Хроническая гипоксия (нехватка кислорода)
Бронхиальная астма
Обструктивная болезнь лёгких

5. Серые тени — почечная недостаточность

Нарушение фильтрационной функции почек
Застой жидкости в организме
Интоксикация продуктами метаболизма

Круги под глазами не просто косметический дефект, а маркер здоровья всего организма. Ещё больше полезных советов про здоровье вы найдете в новом выпуске программы “О самом главном”.

