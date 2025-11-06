Круги под глазами: сигналы организма о проблемах с сердцем, лёгкими и печенью

Темные круги под глазами часто списывают на усталость и недосып. Однако врачи предупреждают: в 30% случаев они указывают на серьезные нарушения в работе внутренних органов. Рассказываем, как распознать тревожные сигналы и когда пора бить тревогу.О чем говорят круги под глазами? 5 важных сигналов1. Синеватые тени — проверьте сердце и сосудыНарушение кровообращенияСнижение насосной функции сердца2. Желтоватый оттенок — проблемы с печенью и желчным пузыремНарушение оттока желчиПовышенный уровень билирубинаНачальная стадия гепатитаТревожные признаки: горечь во рту, тяжесть в правом боку, тошнота после жирной пищи.3. Коричневатая пигментация — дисфункция щитовидной железыГормональный дисбалансНадпочечниковая недостаточностьГипотиреоз4. Фиолетовый оттенок — заболевания лёгкихХроническая гипоксия (нехватка кислорода)Бронхиальная астмаОбструктивная болезнь лёгких5. Серые тени — почечная недостаточностьНарушение фильтрационной функции почекЗастой жидкости в организмеИнтоксикация продуктами метаболизмаКруги под глазами не просто косметический дефект, а маркер здоровья всего организма. Ещё больше полезных советов про здоровье вы найдете в новом выпуске программы “О самом главном”.

