Остеопат назвал 4 главных симптома защемления седалищного нерва

При их обнаружении нельзя использовать грелки и согревающие компрессы, так как они могут усилить воспаление. Врач-остеопат Андрей Леоненко перечислил четыре ключевых симптома защемления седалищного нерва (ишиас).Специалист подчёркивает, что ишиас часто сопровождается не только болью, но и скованностью движений, а иногда и повышением температуры тела. Причины могут быть самыми разными: от хронических заболеваний позвоночника, таких как остеохондроз, межпозвоночная грыжа или сколиоз, до травм, малоподвижного образа жизни и беременности.Эксперт назвал четыре явных признака, которые должны насторожить.Тянущая боль в пояснице, ягодице или задней поверхности бедра, которая усиливается при движении, кашле или смене позы.Непривычные ощущения в ноге: чувство жжения, холода или бегающих «мурашек», которые не проходят после того, как вы удобно устроились.Мышечная слабость в ноге, вплоть до трудностей с опорой на неё.Визуальные изменения: покраснение или бледность кожи, а также повышенная потливость в болезненной области.«Это тот случай, когда необходимо обратиться к врачу-остеопату. Диагноз можно поставить после осмотра, сбора анамнеза и дополнительных исследований, таких как КТ или МРТ», — отметил Леоненко.Для временного облегчения можно принять обезболивающее, нанести охлаждающую мазь и постараться лечь в удобную позу (на спину или здоровый бок). Если боль становится нестерпимой, следует немедленно вызвать скорую помощь.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки