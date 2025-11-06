Раскрываем всю правду о рыбе – не только омега-3: чем ещё полезна рыба?

5 уникальных преимуществ рыбы, о которых мало кто знает

1. Натуральный источник витамина D

Жирная рыба (лосось, сельдь, скумбрия) содержит рекордное количество витамина D
Всего 100 г лосося покрывают суточную норму витамина D

Важно для: крепких костей, иммунитета, профилактики депрессии

2. Высококачественный белок

Рыбий белок усваивается на 95-98% (мясной — на 85-90%)
Содержит все незаменимые аминокислоты

Идеален для: спортсменов, пожилых людей, детей

3. Микроэлементы для долголетия

Селен — мощный антиоксидант, защищает от рака
Йод — необходим для здоровья щитовидной железы
Цинк — укрепляет иммунитет и репродуктивное здоровье

4. Коллаген для молодости кожи

Рыба, особенно лосось и тунец, богата природным коллагеном
Улучшает эластичность кожи и состояние суставов
Замедляет образование морщин

5. Натуральные пептиды

Содержатся в рыбном белке
Снижают давление не хуже лекарств
Укрепляют сосуды и улучшают кровообращение

Регулярное употребление разных видов рыбы поможет сохранить ясность ума, крепкое сердце и молодость на долгие годы. Ещё больше полезных советов про здоровье вы найдете в новом выпуске программы “О самом главном”.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Добавил lavrentiya в категорию Разное

Добавить комментарий

Войдите, чтобы комментировать или зарегистрируйтесь здесь