Раскрываем всю правду о рыбе – не только омега-3: чем ещё полезна рыба?

5 уникальных преимуществ рыбы, о которых мало кто знает1. Натуральный источник витамина DЖирная рыба (лосось, сельдь, скумбрия) содержит рекордное количество витамина DВсего 100 г лосося покрывают суточную норму витамина DВажно для: крепких костей, иммунитета, профилактики депрессии2. Высококачественный белокРыбий белок усваивается на 95-98% (мясной — на 85-90%)Содержит все незаменимые аминокислотыИдеален для: спортсменов, пожилых людей, детей3. Микроэлементы для долголетияСелен — мощный антиоксидант, защищает от ракаЙод — необходим для здоровья щитовидной железыЦинк — укрепляет иммунитет и репродуктивное здоровье4. Коллаген для молодости кожиРыба, особенно лосось и тунец, богата природным коллагеномУлучшает эластичность кожи и состояние суставовЗамедляет образование морщин5. Натуральные пептидыСодержатся в рыбном белкеСнижают давление не хуже лекарствУкрепляют сосуды и улучшают кровообращениеРегулярное употребление разных видов рыбы поможет сохранить ясность ума, крепкое сердце и молодость на долгие годы. Ещё больше полезных советов про здоровье вы найдете в новом выпуске программы “О самом главном”.

