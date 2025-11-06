Раскрываем всю правду о рыбе – не только омега-3: чем ещё полезна рыба?
1. Натуральный источник витамина D
Жирная рыба (лосось, сельдь, скумбрия) содержит рекордное количество витамина D
Всего 100 г лосося покрывают суточную норму витамина D
Важно для: крепких костей, иммунитета, профилактики депрессии
2. Высококачественный белок
Рыбий белок усваивается на 95-98% (мясной — на 85-90%)
Содержит все незаменимые аминокислоты
Идеален для: спортсменов, пожилых людей, детей
3. Микроэлементы для долголетия
Селен — мощный антиоксидант, защищает от рака
Йод — необходим для здоровья щитовидной железы
Цинк — укрепляет иммунитет и репродуктивное здоровье
4. Коллаген для молодости кожи
Рыба, особенно лосось и тунец, богата природным коллагеном
Улучшает эластичность кожи и состояние суставов
Замедляет образование морщин
5. Натуральные пептиды
Содержатся в рыбном белке
Снижают давление не хуже лекарств
Укрепляют сосуды и улучшают кровообращение
Регулярное употребление разных видов рыбы поможет сохранить ясность ума, крепкое сердце и молодость на долгие годы. Ещё больше полезных советов про здоровье вы найдете в новом выпуске программы “О самом главном”.
Иллюстрация к статье:
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
Добавил lavrentiya в категорию Разное
Добавить комментарий