У интервального голодания выявлены серьезные минусы

Если интервальное голодание используется без снижения общей калорийности меню, оно не поможет улучшить показатели сердечно-сосудистого здоровья и концентрации глюкозы в крови.К эксперименту привлекли женщин с избыточным весом либо ожирением. На протяжении двух недель они должны были придерживаться интервального голодания. Это разновидность диеты, предусматривающей ограничение по времени приема пищи. Первая группа питалась с 8:00 до 16:00, вторая — с 13:00 до 21:00. Калорийность и меню в обеих группах были примерно одинаковыми.Четыре раза за этот период у участниц эксперимента брали образцы крови и делали тест на пероральную толерантность к глюкозе. В отличие от предыдущих работ, новое исследование не выявило клинически значимых изменений параметров чувствительности к инсулину, уровня сахара в крови, содержания жиров или маркеров воспаления в период интервального голодания.Также отмечалось, что факторы сердечно-сосудистого здоровья также заметно не менялись. Эксперты пришли к выводу: та польза подобной диеты для здоровья, что была зафиксирована в более ранних исследованиях, по всей видимости, базировалась на снижении калорийности рациона, а не на сокращении времени приема пищи.Отсюда логичный вывод: для снижения веса и улучшения обмена веществ необходимо, в первую очередь, обращать внимание на энергетическую ценность пищи и её полезные свойства.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки