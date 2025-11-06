Для каких людей грибы наиболее опасны
В грибах содержится множество полезных витаминов и микроэлементов, но не всем лицам стоит их регулярно употреблять. К примеру, для самых маленьких детей в возрасте до 10 лет, а также для будущих мам употребление грибов можно считать даже вредным. Наталья Стукова полагает, что эти продукты не подойдут лицам, имеющим проблемы с желудочно-кишечной системой в стадии обострения. Например, расстройства поджелудочной железы, проблемы с печенью, желудком и тонким кишечником.
Даже если такие люди вступили в период ремиссии, количество грибов в рационе нужно резко уменьшить. Дело в том, что значительная часть этого продукта содержит так называемые непитательные углеводы и структурные полисахариды, которые почти не усваиваются кишечнком. И нормального процесса всасывания этих питательных веществ здесь не происходит.
В целом, грибы относят к категории тяжёлых продуктов питания, и сочетать их следует с той пищей, которая имеет достаточное количество пищевых волокон. Например, с хлебом грубого помола или гречкой. Тогда можно снизить нагрузку на ЖКТ, одновременно улучшив пищеварение.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
Добавил valyuha в категорию Разное
Добавить комментарий