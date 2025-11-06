Чем лечить упрямую бессонницу

К британскому доктору Элли Кэннон обратился здоровый и крепкий 52-летний мужчина, который постоянно просыпается среди ночи. При этом он находится в хорошей форме, никакими болезнями не страдает и пытается найти какое-нибудь натуральное средство от удручающей его бессонницы.Печальная правда по поводу проблем со сном заключается в том, что зачастую их не так просто решить. И для поиска этого эффективного решения может потребоваться время и терпение. Если пациент упорно просыпается среди ночи, вначале нужно поискать очевидные факторы, которые нарушают сон. К примеру, вы употребляете в дневное время много кофеина, вам нужно посещать туалет ночью, либо вы ходите в спортзал поздно вечером. Да, физическая активность помогает быстрее заснуть, но она же провоцирует и чрезмерную стимуляцию, если тренироваться незадолго до отхода ко сну.Окружающая среда также имеет значение. Речь о гигиене сна, которая не имеет никакого отношения к чистоте. Так, в вашей спальне должно быть достаточно темно и прохладно, желательно, чтобы вас не тревожили посторонние звуки вроде лающих собак или проезжающих автомобилей. Если избавиться от них нельзя, попробуйте носить маску для лица и вставлять беруши, либо принимать расслабляющую ванну перед сном. Исключите контакт с любыми экранами телевизора и смартфона непосредственно перед отходом ко сну.Тревога и стресс, к сожалению, свойственны и для здоровых людей, они являются распространенными причинами бессонницы. Что до натуральных средств, то можно попробовать валериану или антигистаминные препараты. Обычно они не рекомендуются при проблемах со сном, но некоторым людям приносят пользу. Также могут помочь массаж и другие методы релаксации.

