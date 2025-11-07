Врач успокоил переживающих за здоровье мозга из-за использования смартфона россиян

Связь между использованием смартфонов и раком мозга отсутствует, заявил онколог Владимир Ивашков. Об этом он сообщил в новом видео на своем YouTube-канале.«Я, как и вы, пользуюсь смартфоном каждый день: звоню, отвечаю на сообщения, читаю новости. И знаете что? Можете спокойно продолжать это делать», — успокоил переживающих за здоровье мозга россиян Ивашков.По его словам, ученые провели масштабное, длившееся 20 лет исследование и пришли к выводу, что гаджеты не увеличивают риск развития злокачественных новообразований в головном мозге. При этом врач подчеркнул, что синий свет от экранов приводит к бессоннице, хронической усталости и снижению иммунитета, поэтому контролировать время использования смартфонов необходимо.

