Врач успокоил переживающих за здоровье мозга из-за использования смартфона россиян
«Я, как и вы, пользуюсь смартфоном каждый день: звоню, отвечаю на сообщения, читаю новости. И знаете что? Можете спокойно продолжать это делать», — успокоил переживающих за здоровье мозга россиян Ивашков.
По его словам, ученые провели масштабное, длившееся 20 лет исследование и пришли к выводу, что гаджеты не увеличивают риск развития злокачественных новообразований в головном мозге. При этом врач подчеркнул, что синий свет от экранов приводит к бессоннице, хронической усталости и снижению иммунитета, поэтому контролировать время использования смартфонов необходимо.
