JAMA: плохое обоняние повышает риск развития ишемической болезни сердца

Ослабление обоняния у пожилых людей может указывать на повышенный риск развития ишемической болезни сердца (ИБС), выяснили исследователи из Мичиганского государственного университета.Ученые проанализировали данные более пяти тысяч участников в рамках долгосрочного исследования Atherosclerosis Risk in Communities Study. На момент начала наблюдения у добровольцев не было признаков сердечно-сосудистых заболеваний. Чувство обоняния оценивали по 12-запаховому тесту, разделив результаты на три категории: хорошее, умеренное и плохое.За 10 лет наблюдений у 280 человек (5,4%) развилась ишемическая болезнь сердца. Анализ показал, что плохое обоняние удваивает риск ИБС по сравнению с хорошим. В первые годы наблюдения эта связь была наиболее выраженной (отношение рисков — 2,06 через 2 года и 2,02 через 4 года), но постепенно ослабевала к девятому году.Даже после учета возрастных и медицинских факторов (включая уровень холестерина, курение и наличие диабета) зависимость оставалась статистически значимой. Для людей с умеренным снижением обоняния также отмечалась повышенная, но менее выраженная вероятность сердечных проблем.Механизмы этой связи пока не ясны. Ученые предполагают, что ухудшение обоняния может быть ранним биомаркером системного старения организма, отражающим нарушения обмена веществ или сосудистые изменения, предшествующие болезни сердца.«Если человек замечает у себя необъяснимое снижение обоняния, это повод пройти комплексное обследование. Возможно, оно поможет выявить и другие факторы риска», — отметил кардиолог Нил Шах из Northwell Health.

