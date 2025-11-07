Врач назвал самый вредный и при этом популярный вариант завтрака

Эндокринолог Максим Кузнецов заявил, что один из наиболее популярных вариантов завтрака является самым вредным для здоровья.Самым вредным вариантом первого приема пищи Кузнецов назвал тот, в котором присутствуют три-четыре источника жиров. В качестве примера он привел яичницу с беконом или другими мясными изделиями, поджаренными на масле.«Это просто тарелка жира», — подчеркнул доктор. По его словам, такой завтрак приводит к повышению уровня холестерина в крови и увеличивает нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Утренний прием пищи должен состоять только из одного источника жиров, а также овощей, которые можно сопроводить черным хлебом, заключил врач.

