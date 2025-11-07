Врач назвал самый вредный и при этом популярный вариант завтрака
Самым вредным вариантом первого приема пищи Кузнецов назвал тот, в котором присутствуют три-четыре источника жиров. В качестве примера он привел яичницу с беконом или другими мясными изделиями, поджаренными на масле.
«Это просто тарелка жира», — подчеркнул доктор. По его словам, такой завтрак приводит к повышению уровня холестерина в крови и увеличивает нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Утренний прием пищи должен состоять только из одного источника жиров, а также овощей, которые можно сопроводить черным хлебом, заключил врач.
Иллюстрация к статье:
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
Добавил validol в категорию Разное
Добавить комментарий