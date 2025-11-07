Врач назвал причины чрезмерной дневной сонливости

Чрезмерная дневная сонливость — это не просто следствие недосыпа или скучного дня, а тревожный сигнал, который организм подает, когда что-то идет не так. Многие списывают постоянную усталость на стресс, погоду или загруженность на работе, но регулярное желание спать днем может быть признаком серьезных нарушений здоровья. Об этом 5 ноября «Известиям» рассказала невролог, кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.Нормальная дневная сонливость возникает лишь в условиях кратковременного переутомления или после бессонной ночи.«Если человек засыпает на ходу, испытывает сонливость даже после полноценного ночного отдыха — это повод насторожиться. В норме дневная усталость быстро проходит, но если она сохраняется неделями, мешает заниматься привычными делами, нужно искать причину», — отмечает специалист.Одна из наиболее распространенных причин дневной сонливости — нарушение дыхания во сне, так называемый синдром обструктивного апноэ. При нем человек перестает дышать на несколько секунд или даже минут, а мозг недополучает кислорода.«Из-за постоянных микропробуждений мозговая активность стимулируется, что мешает наступлению глубокого сна. В итоге утром человек чувствует себя так, будто вовсе не отдыхал, а днем буквально выключается от усталости», — объясняет Демьяновская.Иногда дневная сонливость указывает на гормональные или обменные нарушения. Например, при гипотиреозе (сниженной функции щитовидной железы) метаболизм замедляется и организм словно переходит в экономный режим.Аналогичные симптомы могут наблюдаться при сахарном диабете, анемии, хронических воспалительных процессах или гиповитаминозах, например D. Когда клетки не получают достаточно энергии, мозг реагирует так же, как при недосыпе, — он требует отдыха.Не стоит забывать и о психоэмоциональных факторах. Длительная тревога, астения, депрессия часто сопровождаются постоянной сонливостью, снижением концентрации и апатией.«Организм как бы уходит в спячку, чтобы защитить себя от перегрузки. Это не лень и не слабость, а физиологическая реакция на хроническое напряжение или кратковременное, но мощное стрессовое воздействие», — подчеркивает специалист.По словам врача, опасность чрезмерной дневной сонливости заключается не только в снижении работоспособности, но и в рисках для здоровья. Такие люди чаще попадают в ДТП, получают бытовые травмы, совершают ошибки на работе. Но главное — это может быть первым признаком серьезных нарушений сна, работы сердца, обмена веществ или психоэмоционального состояния.Врач советует не игнорировать проблему и при постоянной дневной сонливости при достаточном по длительности ночном сне обратиться к терапевту или сомнологу. Специалист проведет обследование, исключит органические и эндокринные заболевания, при необходимости направит на консультацию к коллегам-эндокринологам, неврологам, назначит анализы и специальное исследование сна — полисомнографию.«Главное — не привыкать к постоянному чувству усталости и не считать непривычную дневную сонливость нормой. Организм всегда подает сигналы, если ему плохо. Нужно не просто пить больше кофе, а понять, почему хочется спать днем, если ночью спал, казалось бы, достаточно», — резюмирует врач.Научный сотрудник кафедры нейробиологии, социальных наук и здравоохранения Каролинского института, возглавившая исследование, Эбигейл Дав 4 октября рассказала о зависимости процесса старения мозга от качества сна. Она также предположила, что из-за способности модифицировать сон, возможно, удастся предотвратить ускоренное старение мозга и даже снижение его когнитивных функций.

