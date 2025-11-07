Диетолог назвала допустимое количество хурмы в день
В беседе с aif.ru 4 ноября специалист отметила, что такая же дневная норма — около 200–300 г — распространяется и на другие фрукты. Она подчеркнула, что важно следить за общим потреблением сахара в течение дня.
Селезнева также напомнила, что сахар присутствует не только во фруктах, но и в некоторых овощах. Отмечается, что хурма полезна для сердечно-сосудистой системы, пищеварения, иммунитета и кожи благодаря содержанию витамина C, бета-каротина и магния, пишет сайт kp.ru. Однако употреблять ее не рекомендуется при обострении хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта, отмечает RT.
