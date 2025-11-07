Каков должен быть баланс кофе, чая и воды для долголетия, выяснили учёные

Баланс в потреблении популярных напитков позитивно отражается на продолжительности жизни, выяснили учёные. По информации, опубликованной в British Journal of Nutrition, если регулярно пить чай, кофе и воду в умеренных дозах, то снижаются риски сердечно-сосудистых болезней и ряда онкологических патологий.Эксперимент был масштабным: эксперты вели наблюдение за состоянием здоровья 183 тыс. человек в течение 13 лет. Выяснилось: у испытуемых, что ежедневно выпивали по 7-8 чашек перечисленных напитков суммарно, оказалась наименьшая склонность к развитию хронических заболеваний. Рассчитали специалисты и оптимальную пропорцию чая и кофе – 2 к 3.В кофе содержится хлорогеновая кислота, которая помогает снижать вероятность диабета и сбоев функционала нервной системы, а также благотворно влияет на микрофлору кишечника. В чае высоко содержание катехинов, а эти соединения имеют выраженное противовоспалительное и антиоксидантное действие.Но во всём нужна мера, предостерегают эксперты. Не стоит пить больше трех чашек кофе в сутки, дабы избежать бессонницы и сердечных перебоев. Это же касается и воды: её избыток способен нарушить электролитный состав организма.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки