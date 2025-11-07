Степень тяжести апноэ во сне связали с риском микрокровоизлияний в мозг

Корейские ученые провели исследование с участием пациентов с обструктивным апноэ во сне (СОАС) разной степени тяжести. Их задачей было оценить риск возникновения у них случаев сердечно-сосудистых заболеваний.В исследование, которое проводилось под руководством Али Танвира Сиддики, доктора философии медицинского колледжа при больнице Ансан Корейского университета, приняли участие более 1400 человек со средним возрастом 58 лет. Они проходили полисомнографию и МРТ головного мозга в начале исследования, а затем наблюдались в течение 4 и 8 лет, - рассказывает Medscape.Участники были разделены на группы без обструктивного апноэ во сне, с легкой степенью и со средней и тяжелой степенью заболевания. Стояла задача выявить риск возникновения новых случаев сердечно-сосудистых патологий в период наблюдения.Анализ показал, что кумулятивная частота церебральных микрокровоизлияний через 8 лет была выше у участников с обструктивным апноэ во сне средней и тяжелой степени (7%), по сравнению с участниками с легкой степенью (3%) или без патологии (3%).После поправки на искажающие факторы (возраст, пол, индекс массы тела, физическая активность, употребление алкоголя и курение) было выявлено, что у пациентов с средней и тяжелой степенью СОАС был значительно выше риск развития деменции с тельцами Леви через 8 лет по сравнению с пациентами без СОАС. Легкая степень не была связана с повышенным риском развития деменции с тельцами Леви ни через 4, ни через 8 лет наблюдения.

