NOA: заболевания десен и кариес связаны с повышенным риском инсульта

Гигиена полости рта связана со многими заболеваниями, включая деменцию и диабет. Исследования показывают, что у людей с заболеваниями дёсен и большим количеством кариеса зубов также значительно повышен риск инсульта.В прошлом оба эти состояния по отдельности ассоциировались с инсультом, но лишь немногие исследования анализировали их в сочетании. Поэтому исследование, проведённое группой учёных из Университета Южной Каролины, ограничилось лицами с заболеваниями пародонта и кариесом зубов. Исследование опубликовано в журнале Neurology Open Access.«Мы обнаружили, что у людей с кариесом и заболеваниями десен риск инсульта почти в два раза выше, чем у людей с хорошим здоровьем полости рта, даже после учета факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний», — говорит Сувик Сен из Университета Южной Каролины.В исследовании приняли участие 5986 взрослых, средний возраст которых составил 63 года, без ишемического инсульта (вызванного тромбами), ишемической болезни сердца или кариеса в анамнезе, без заболеваний дёсен в анамнезе. За здоровьем пациентов наблюдали в среднем 21 год. Затем состояние полости рта пациентов сравнивалось с основными сердечно-сосудистыми событиями, включая ишемический инсульт.Разделив участников на три группы по признаку хорошего здоровья полости рта, наличия только заболеваний дёсен или наличия заболеваний дёсен и кариеса, исследователи обнаружили, что лишь 4,1% участников с хорошим здоровьем полости рта перенесли инсульт в прошлом. Среди тех, у кого было только заболевание дёсен, этот показатель вырос до 6,9%. В группе с заболеваниями дёсен и кариесом этот показатель составил 10%.После учета таких распространенных факторов, как индекс массы тела и курение, окончательные расчеты показали, что у людей с заболеваниями десен риск инсульта на 44% выше, чем у людей со здоровыми половыми органами. У людей с заболеваниями десен и кариесом риск был выше на 86%.Поскольку результаты исследования лишь описывают связь, учёные могут лишь предполагать её причину. Однако исследования показывают, что воспаление и бактерии из полости рта могут распространяться на другие части тела, ухудшая состояние сердечно-сосудистой системы и увеличивая риск образования тромбов.Эту идею изучали и в более ранних исследованиях, в ходе которых в бляшках были обнаружены бактерии полости рта, которые могут накапливаться и оказывать давление на артерии, что может приводить к образованию тромбов и провоцировать ишемические инсульты.«Эти результаты свидетельствуют о том, что улучшение здоровья полости рта может быть важной частью мер по профилактике инсульта», — говорит Сен.В целом у людей с заболеваниями десен и кариесом риск серьезных сердечно-сосудистых событий (включая инсульты, смертельные заболевания сердца или смертельные сердечные приступы) был на 36 процентов выше, чем у тех, у кого была здоровая полость рта.Результаты также подтверждают пользу регулярных осмотров: у тех, кто сообщил о регулярных посещениях стоматолога, на 81 процент меньше вероятность одновременного развития заболеваний десен и кариеса, а также на 29 процентов меньше вероятность развития заболеваний десен.«Это исследование подтверждает идею о том, что забота о зубах и дёснах — это не только улыбка», — говорит Сен. «Это может помочь защитить ваш мозг». «Людям с признаками заболеваний десен или кариеса следует обратиться за лечением не только для сохранения зубов, но и для потенциального снижения риска инсульта».

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки