Раскрыт злейший враг старения

Президент Международной ассоциации геронтологии и гериатрии Хосе Рикардо Хауреги назвал социализацию злейшим врагом старения.«Все больше внимания уделяется одиночеству и разработке стратегий по его предотвращению, поскольку было замечено, что многих медицинских патологий в старости можно избежать при помощи практик социализации», — пояснил гериатр.По его словам, долголетие зависит не только от генетической предрасположенности, но и еще от четырех факторов. Помимо социальной интеграции, таковыми являются экономическая безопасность, непрерывное образование и здоровье, заключил Хауреги.

