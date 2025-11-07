Раскрыт злейший враг старения
«Все больше внимания уделяется одиночеству и разработке стратегий по его предотвращению, поскольку было замечено, что многих медицинских патологий в старости можно избежать при помощи практик социализации», — пояснил гериатр.
По его словам, долголетие зависит не только от генетической предрасположенности, но и еще от четырех факторов. Помимо социальной интеграции, таковыми являются экономическая безопасность, непрерывное образование и здоровье, заключил Хауреги.
Иллюстрация к статье:
