Ученые раскрыли механизм проникновения растительного лекарства в клетку
Исследование механизма доставки проводилось с помощью компьютерного моделирования. Ученые проанализировали десятки человеческих белков-переносчиков, используя методы молекулярного докинга и молекулярной динамики.
Лабораторные эксперименты с клеточными культурами подтвердили способность клеток поглощать хелидоновую кислоту. Для анализа применялась высокоточная хроматография.
Открытие создает основу для разработки новых эффективных препаратов целевого действия. Такие лекарства смогут доставлять активные вещества непосредственно к пораженным клеткам, снижая побочные эффекты.
В дальнейшем ученые планируют провести более сложное компьютерное моделирование для изучения движения кислоты через мембрану.
Иллюстрация к статье:
