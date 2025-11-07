Врач опровергла главный миф о сахаре

Терапевт Ребека Васконселос заявила, что чрезмерное употребление сахара далеко не всегда приводит к развитию диабета.Васконселос рассказала, что диабет может начаться даже у людей, употребляющих сахар в незначительном количестве. По ее словам, главной причиной развития этого заболевания является не этот продукт, а образ жизни в целом.Врач объяснила, что существует связь между диабетом и такими факторами, как несбалансированное питание, малоподвижный образ жизни, генетическая предрасположенность и метаболические нарушения. При этом она подчеркнула, что чрезмерное потребление сахара в некоторых случаях действительно может способствовать возникновению патологии, но это далеко не главный фактор риска.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки