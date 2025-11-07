Офтальмолог объяснил причины повышенной слезоточивости глаз у пожилых людей
По словам специалиста, с возрастом у многих пациентов происходит естественное сужение и потеря эластичности слезных протоков, что препятствует нормальному оттоку жидкости и вызывает ее застой. Кроме того, птоз и ослабление кожи век приводят к неполному смыканию глаз во сне, из-за чего пересыхает роговица. В ответ на это организм вырабатывает больше слез — явление, известное как рефлекторное слезотечение.
Еще одной распространенной причиной врач назвал снижение активности слезных желез.
«Снижение выработки слезной жидкости или изменение ее состава приводит к синдрому «сухого глаза», при котором, казалось бы, противоречиво, но возникает именно слезотечение», — поделился Гозиев в беседе с «Газетой.Ru».
Уточняется, что в этом случае глаза реагируют на пересыхание усиленной выработкой водной части слез, но без необходимых жировых и слизистых компонентов, обеспечивающих их устойчивость.
