Офтальмолог объяснил причины повышенной слезоточивости глаз у пожилых людей

У пожилых людей нередко наблюдается повышенное слезотечение, что может происходить из-за того, что слезные каналы сужаются, веки провисают (птоз) или слезные железы работают неправильно. Об этом рассказал врач-офтальмолог, офтальмохирург АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Сино Гозиев.По словам специалиста, с возрастом у многих пациентов происходит естественное сужение и потеря эластичности слезных протоков, что препятствует нормальному оттоку жидкости и вызывает ее застой. Кроме того, птоз и ослабление кожи век приводят к неполному смыканию глаз во сне, из-за чего пересыхает роговица. В ответ на это организм вырабатывает больше слез — явление, известное как рефлекторное слезотечение.Еще одной распространенной причиной врач назвал снижение активности слезных желез.«Снижение выработки слезной жидкости или изменение ее состава приводит к синдрому «сухого глаза», при котором, казалось бы, противоречиво, но возникает именно слезотечение», — поделился Гозиев в беседе с «Газетой.Ru».Уточняется, что в этом случае глаза реагируют на пересыхание усиленной выработкой водной части слез, но без необходимых жировых и слизистых компонентов, обеспечивающих их устойчивость.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки