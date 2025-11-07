Эндокринолог Мокрышева: Нехватка йода замедляет умственное развитие
"Вся Россия находится в зоне среднего или тяжелого йодного дефицита. И от того, насколько полно компенсируется этот дефицит, зависит жизнь будущих поколений. Интеллектуальные способности ребенка закладываются в условиях достаточной йодной обеспеченности. В противном случае резко возрастают риски системного нарушения в умственном и физическом развитии", - подчеркнула Мокрышева.
ВОЗ рекомендует норму потребления йода на уровне 150-250 мг. Этого легко достичь, регулярно питаясь рыбой и морепродуктами. В преимущественном положении также жители прибрежных территорий, где почва лучше насыщена йодом. Но в России таких регионов мало, а рыбу многие не любят и не едят, не приучают к ней детей.
Результаты мониторинга показывают тревожные результаты: россияне потребляют 40-80 мкг йода, то есть в 2-6 раз меньше нормы.
Как рассказала Мокрышева, степень тяжести йододефицита в большей части европейской России легкая, а в большинстве регионов Сибири и Дальнего Востока - средняя. Тяжелая ситуация в Республике Саха (Якутия), Республике Алтай, Башкортостане и Пермском крае.
При этом важно знать: йододефицит является причиной 65% заболеваний щитовидной железы у взрослых и 95% у детей. Недостаток этого важнейшего микроэлемента пагубно влияет на психологическое и психическое здоровье, нервную систему и интеллектуальные способности.
"Если йодный дефицит в регионе имеется, то там резко возрастает нарушение умственного и физического развития, риск развития зоба, гипотиреоза, гипертиреоза у детей, у беременных женщин и, конечно же, неонатального гипотиреоза, которые скажутся на замедлении умственного развития. Это проблема, которая не может сейчас не привлекать внимания в условиях формирования будущего поколения. Ну и конечно же, здоровье женщины в условиях йодного дефицита - это тоже очень серьезные риски: повышение вероятности преждевременных родов, мертворождений, врожденных аномалий, перинатальной смертности", - подчеркнула Мокрышева.
Системное решение проблемы йододефицита в нашей стране, по консолидированной оценке эндокринологической службы России, - это принятие Федерального закона о всеобщем йодировании пищевой соли. Пилотные регионы, выполнившие это системное требование, показали очевидный положительный результат в оздоровлении своего населения, заключила Мокрышева.
