Эндокринолог Мокрышева: Нехватка йода замедляет умственное развитие

Дефицит йода - одна из самых масштабных проблем, угрожающих здоровью россиян, причем она характерна для всей территории страны. При этом ее легко устранить, если соблюдать простые правила. Об этом сообщила директор НМИЦ эндокринологии имени академика Дедова, профессор Наталья Мокрышева."Вся Россия находится в зоне среднего или тяжелого йодного дефицита. И от того, насколько полно компенсируется этот дефицит, зависит жизнь будущих поколений. Интеллектуальные способности ребенка закладываются в условиях достаточной йодной обеспеченности. В противном случае резко возрастают риски системного нарушения в умственном и физическом развитии", - подчеркнула Мокрышева.ВОЗ рекомендует норму потребления йода на уровне 150-250 мг. Этого легко достичь, регулярно питаясь рыбой и морепродуктами. В преимущественном положении также жители прибрежных территорий, где почва лучше насыщена йодом. Но в России таких регионов мало, а рыбу многие не любят и не едят, не приучают к ней детей.Результаты мониторинга показывают тревожные результаты: россияне потребляют 40-80 мкг йода, то есть в 2-6 раз меньше нормы.Как рассказала Мокрышева, степень тяжести йододефицита в большей части европейской России легкая, а в большинстве регионов Сибири и Дальнего Востока - средняя. Тяжелая ситуация в Республике Саха (Якутия), Республике Алтай, Башкортостане и Пермском крае.При этом важно знать: йододефицит является причиной 65% заболеваний щитовидной железы у взрослых и 95% у детей. Недостаток этого важнейшего микроэлемента пагубно влияет на психологическое и психическое здоровье, нервную систему и интеллектуальные способности."Если йодный дефицит в регионе имеется, то там резко возрастает нарушение умственного и физического развития, риск развития зоба, гипотиреоза, гипертиреоза у детей, у беременных женщин и, конечно же, неонатального гипотиреоза, которые скажутся на замедлении умственного развития. Это проблема, которая не может сейчас не привлекать внимания в условиях формирования будущего поколения. Ну и конечно же, здоровье женщины в условиях йодного дефицита - это тоже очень серьезные риски: повышение вероятности преждевременных родов, мертворождений, врожденных аномалий, перинатальной смертности", - подчеркнула Мокрышева.Системное решение проблемы йододефицита в нашей стране, по консолидированной оценке эндокринологической службы России, - это принятие Федерального закона о всеобщем йодировании пищевой соли. Пилотные регионы, выполнившие это системное требование, показали очевидный положительный результат в оздоровлении своего населения, заключила Мокрышева.

