Спасение в тарелке: почему 8 часов сна бесполезны без правильного питания?

Сон — это основа нашего здоровья и благополучия, но в современном ритме жизни многие из нас испытывают дефицит качественного восстановления. Бесконечные уведомления, стресс и неправильное питание делают даже восемь часов сна недостаточными для полноценного отдыха.О том, как проблема сна связана с нашим рационом и как вернуть себе глубокий и восстановительный сон, RuNews24.ru рассказала нутрициолог, велнес-мастер первого в России отеля тишины «Мира Силентиум» Анна Дёмина.Важность питания для качества снаАнна Демина подчеркивает, что сон — это не просто отдых. Это активная фаза, в которой наш организм обновляется и восстанавливается. Однако без надлежащих питательных веществ этот процесс не может пройти желаемым образом. Ключевую роль в этом играет аминокислота триптофан, необходимая для выработки мелатонина — гормона, регулирующего циклы сна и бодрствования.«Если рацион беден на триптофан, мелатонина просто не из чего вырабатывать, — утверждает нутрициолог. — Поэтому важно включать продукты, богатые этой аминокислотой, не только перед сном, но и в течение дня».Основные источники триптофана — тыквенные семечки, грецкие орехи, шпинат и овсяные хлопья. Также полезно добавлять в рацион фрукты, такие как вишня и бананы, содержащие сам мелатонин.Витамины и минералы для глубокого снаЧтобы облегчить процесс засыпания и улучшить качество сна, важно обеспечить баланс таких витаминов и минералов, как магний, витамины группы B и витамин D. Эти вещества способствуют расслаблению, устойчивости к стрессу и нормализации работы нервной системы.«Недостаток магния или витаминов B-группы часто приводит к нарушению сна: засыпать становится трудно, а просыпаться — легко», — объясняет эксперт.Источниками этих полезных веществ являются зелёные овощи, бананы, цельнозерновые продукты и молочные изделия.Чего стоит избегать перед сномДля эффективного восстановления во время сна важно избегать некоторых продуктов и напитков. Кофе, алкоголь и тяжёлые жировые блюда могут негативно сказаться на качестве сна. Анна Демина рекомендует ужинать за 2?3 часа до сна, выбирая лёгкие и питательные блюда.«Стакан тёплого молока, немного орехов или творог — отличные варианты для подготовки к отдыху», — советует нутрициолог Демина.Семья велнеса: сон как основа философииВ отеле «Мира Силентиум» внимание качественному сну является частью велнес-философии. Гостям предоставляют индивидуальные программы, сочетающие правильное питание, расслабляющие практики и природную терапию.«Наша цель — вернуть человеку естественные ритмы жизни. Когда тело и ум в гармонии, сон становится не обязанностью, а удовольствием», — резюмирует Анна Дёмина.Проблемы со сном сегодня становятся все более распространёнными, и их последствия могут затрагивать многие сферы жизни. Однако, как показывает опыт Анны Дёмины, простые изменения в питании и образе жизни могут значительно улучшить качество сна. Попробуйте добавить в рацион больше натуральных продуктов, богатых триптофаном и магнием, и откажитесь от чашки кофе после обеда. Вы будете приятно удивлены тем, насколько легче станет засыпать.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки