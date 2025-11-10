Россиян предупредили об опасности полного отказа от соли

Полный отказ от соли может нанести вред здоровью, предупредил биотехнолог Дмитрий Быстров.По словам эксперта, полный отказ от соли приводит к тому, что в крови повышается уровень гормона ренина, который изучен мало. Однако, как отметил Быстров, этот гормон вызывает сужение и спазмы кровеносных сосудов, что провоцирует образование тромбов, а также увеличивает риск инфаркта.Биотехнолог добавил, что дефицит натрия может приводить к нарушениям выработки инсулина, который отвечает за нормализацию содержания в крови сахара. Кроме того, недостаток соли может вызывать патологическое повышение активности нервных клеток и окончаний, слабость, судороги и снижение артериального давления.Биотехнолог также напомнил, что, согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), суточная норма соли для взрослого человека составляет не более пяти граммов.

